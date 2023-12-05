Проводников — о бое с Тимоти Брэдли: «Я готов был костьми лечь»

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO Руслан Проводников (25-5) в подкасте Григория Дрозда признался, что он чувствовал во время эмоционального поединка с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) в 2013 году.

«Фредди Роуч прекрасно уже знал мои сильные стороны, сильные стороны Тимоти Брэдли. План был такой — затянуть Брэдли на свою дистанцию. Он [Роуч] говорил: «Руслан, нам надо, чтобы он пошел с тобой драться. Я уверен, Брэдли в первые раунды захочет показать, что он чемпион, что он сильный, что, мол, я — чемпион, я тебя сейчас нокаутирую. Но как только он почувствует твою мощь, он начнет бегать. У нас должен быть план, вот здесь мы должны его ловить, мы должны его ловить и срезать [углы], не давать ему двигаться». Он [Роуч] подобрал прекрасно спарринг-партнеров, вообще замечательно. Когда я вышел в ринг, такое ощущение было, что я все два месяца спарринговал с Тимоти Брэдли. Весь сценарий складывался так, как Фредди расписал. Я просто делал то, что мы отрабатывали. Понятно, что этот бой стал больше чем просто бой даже в моем понимании. Было несколько моментов, когда угол Брэдли хотел отказаться от боя, был момент, когда Фредди Роуч хотел отказаться, между десятым и одиннадцатым раундами. Были эмоции.

У меня весь бой прошел на эмоциях. Я был в какой-то прострации. Ты пойми, я ждал шанса 8 лет, где-то я сомневался, я не мог поверить, что это возможно. Когда я получил[титульный шанс], я вышел просто настолько эмоционально заряженным... Для меня эти 12 раундов прошли [щелкает пальцами]. Я приходил в угол и даже не помнил, что там говорили.

Когда я в первом раунде его достал, и он перевернулся и встал, я понял, что его можно бить. Но надо отдать ему должное. Я с огромным уважением к Брэдли отношусь, это реально боксер с большим сердцем, потому что другой мог бы просто сказать: «Да нахрен мне это надо, здоровье дороже». Он откинул все на второй план и просто кинулся в это месиво. В этом бою выиграть и нокаутировать мне не дали те эмоции, которые меня захлестнули, огромное желание выиграть. Я не верил в то, что я могу получить бой за звание чемпиона мира, а тут я его получаю и вижу, что сейчас я этого чемпиона мира бью. Я не хотел, чтобы бой дошел до судейских записок, и когда я увидел, что я могу сейчас сотворить историю, увидел, что я по нему попал в первом раунде, а во втором зацепил, я думаю: «Просто сделай шаг назад, глубоко вдохни и выдохни, и просто пойди спокойно добей его». Но вот эти эмоции, желание... я просто накинулся. Я думал: «Руслан, добивай!» В этом сумбуре я не мог попасть. Наверное, так должно было быть, потому что если бы я нокаутировал его в первых раундах, это была бы просто случайность. Не было бы этой истории.

Я думал, что если я сейчас проиграю, то чтобы мне потом получить второй шанс драться за звание чемпиона мира, мне придется пройти то же самое. Выходя в ринг, я думал: «Руслан, иди сейчас». Я готов был там костьми лечь. Я этим поражением получил больше, чем получил бы, наверное, от победы. Я сегодня с огромным уважением к Тимоти Брэдли отношусь, я никому не позволяю оскорблять его. Это воин. Я порой пытаюсь поставить себя на его место и ответить на вопрос: а смог бы я так? Ведь ему-то было гораздо тяжелее. Смог бы я так получать будучи чемпионом мира?» — сказал Проводников.

Брэдли победил Проводникова единогласным решением судей (115-112, 114-113, 114-113). Бой состоялся 16 марта 2013 года в Карсоне, США. Позже поединок был признан боем года по версии журнала The Ring.