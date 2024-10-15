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Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит все на свои места»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Ростислав Плечко заявил, что реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом расставит все на свои места.

«Я предполагаю, что будет справедливо сделать реванш. Потому что вопросы остались, так как бой был очень и очень ровный. Из-за этого хочется увидеть второй бой, который расставит все на свои места, чтобы ни у кого не осталось вопросов», — приводит слова Плечко LiveResult.ru.

Бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в ночь с 12 на 13 октября. Победу одержал Артур раздельным решением судей.

Источник: LiveResult.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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