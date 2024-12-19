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19 декабря, 22:35

Россиянин Керефов победил иранца Мехраби на турнире в Нальчике

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский боксер Тимур Керефов победил иранца Саджада Мехраби на турнире «Вечер профессионального бокса», организованном Iron&Gloves Promotions и PATRIOT Boxing при поддержке правительства Кабардино-Балкарской Республики, Федерации бокса КБР и Федерации бокса России.

Бой прошел в Нальчике и продлился 10 раундов, судьи единогласно отдали победу Керефову. Для боксера этот поединок стал первым на территории России с конца 2019 года.

На счету 34-летнего Керефова в профессиональном боксе 14 побед, 1 ничья и ни одного поражения.

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