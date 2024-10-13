Гарсия — о победе Бетербиева над Биволом: «Это ограбление»

Американский боксер Райан Гарсия прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом

«Это ограбление, если честно», — написал Гарсия в социальной сети.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.