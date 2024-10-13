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Гаджиев: «Бивол считал, что ведет с запасом и не стал выкладываться в 11-12 раундах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом.

«Они показали высококлассный бой. 12 раундов в таком напряжении. Бой был очень близкий. Можно найти аргументы в пользу победы каждого боксера. Сыграл фактор сильно бьющего человека. Диму это держало в напряжении.

По всей видимости Бивол считал, что он ведет перед 11-12 раундом. Он в этих раундах не стал выкладываться. «Главное, не улететь в нокаут, по очкам я уже выиграл», – такими могли быть его мысли. Он считал, что ведет с запасом. Он был уверен в победе, учитывая, как он радовался по окончании боя. И угол был уверен, что Дима выиграл», – приводит Sport24 слова Гаджиева.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру – 114-114, 115-113, 116-112. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным – 21 победа.

Источник: Sport24
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Камил Гаджиев
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