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Сегодня, 11:48

Промоутер Хрюнов оценил вероятность проведения боя между Пакьяо и Макгрегором в Москве

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Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном проведении боя между знаменитым боксером Мэнни Пакьяо и экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором в Москве.

«На уровне слухов пока. Считаю, что это блестящая идея и она действительно осуществима в рамках одной из ночей чемпионов IBA. Мир меняется, человеческое общение продолжается и считаю, что это действительно возможно. Конор Макгрегор — воспитанник Филиппа Сатклиффа, который приезжал в Россию и Конор с удовольствием записал видеообращение в поддержку своего земляка Шона Тернера. Поэтому все возможно», — сказал Хрюнов «СЭ».

По словам президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, поединок с участием филиппинца запланирован на 2025 год.

Позднее представитель Макгрегора заявил, что ирландский боец готов откликнуться на предложение.

Как сообщает Telegram-канал Mash, поединок Пакьяо и Макгрегора может возглавить один из боксерских вечеров, который пройдет в рамках турниров «Ночь чемпионов IBA».

Александр Абустин

Владимир Хрюнов
Конор Макгрегор
Мэнни Пакьяо
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