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Пакьяо проведет следующий бой в январе в Лас-Вегасе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо рассказал, когда снова выйдет на ринг.

«Рад сообщить вам, что вернусь на ринг 24 января в Лас-Вегасе. Я смотрю вперед с уверенностью. Это будет очень интересное и особенное событие. Оставайтесь на связи, скоро будет много интересных новостей, а мой оппонент определится через несколько дней», — приводит слова Пакьяо The Philippine Star.

В июле 2025 года Пакьяо провел первый бой спустя почти четыре года. Он завершил вничью бой с мексиканцем Марио Барриосом за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.

46-летний Пакьяо в профессиональной карьере одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел 8 поражений и завершил 3 боя вничью.

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Бокс
Мэнни Пакьяо
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