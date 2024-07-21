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Иван Штырков: «Исмаилов внес драму в противостояние с Минеевым»

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в боксерском поединке единогласным решением судей.

«Я удивлен тому, что увидел. Либо тебя нокаутируют и ты не можешь встать, либо встаешь и дерешься до последнего. Мага показал именно это. Красавчик, конечно. Такой бой — это больше заслуга Исмаилова, потому что он внес драму в это противостояние. Вова в отличной форме, я этого не ожидал. Видно, что он сухой, значит, было время сесть на диету и потренироваться. Бой отличный, после таких задумываешься: «Почему бы не реванш?». Конечно, их можно делать бесконечно и когда-то надо заканчивать. Реванш по боксу я бы больше не посмотрел. Лучше этого выдать им уже нельзя», — приводит слова Штыркова «РБ Спорт».

Российские бойцы ранее дважды дрались по правилам ММА. В 2018-м — была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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