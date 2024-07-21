Штырков: «Не откажусь от боя с Вагабовым из-за поединка с Минеевым»

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что не отказался бы от поединка против Владимира Минеева или Вагаба Вагабова.

«Не буду отказываться от потенциального боя с Вагабовым из-за поединка с Минеевым. Бой с Владимиром не дает мне больше, чем с Вагабом. Возможно, в ММА мой бой с Вагабом еще больший в спортивном плане. Штырков — Минеев — это громкий хороший поединок с достойным соперником, такой же, как с Вагабом. Если мне скажут, кто из них выше, я не смогу определить. Это два крутых события. Я соглашусь на тот бой, который будет ближе в моменте, потому что не знаю, будут ли возможности дальше», — цитирует Штыркова «РБ Спорт».

В субботу, 20 июля, Минеев одержал победу над Магомедом Исмаиловым в боксерском поединке единогласным решением судей.

На счету Штыркова 23 победы, два поражения и одна ничья в профессиональной карьере.