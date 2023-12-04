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Хайме Мангуя и Джон Райдер подерутся 27 января 2024 года

Давид Хачатрян
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27-летний мексиканский боксер Хайме Мунгуя (42-0) подерется против 35-летнего британского боксера Джона Райдера (32-6) 27 января в Фениксе, США. Об этом сообщило издание ESPN.

Мангуя в прошлом бою одолел украинца Сергея Деревянченко (14-5) единогласным решением судей (113-114, 112-115, 113-114). Поединок состоялся 6 октября в Онтарио, США.

Райдер прошлый бой проиграл абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2) единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109). Бой состоялся 6 мая в Гвадалахаре, Мексика.

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