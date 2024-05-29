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Дмитрий Бивол — Малик Зинад: как и где смотреть бой в России, Казахстане и Белоруссии

Дмитрий Бивол проведет поединок против Маликп Зинада 1 июня 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Боксерский вечер на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится в субботу, 1 июня. Главным событием ивента станет титульный бой между россиянином Дмитрием Биволом и ливийцем Маликом Зинадой. Поединок ожидается после 23.30 по московскому времени.

В России официальной трансляции боксерского вечера не будет. Следить за ходом поединков можно на сайте «СЭ» в текстовой онлайн-трансляции.

В Казахстане и Белоруссии можно следить за поединками с помощью платформы DAZN, которой принадлежат права на показ.

Ожидалось, что бой за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе российский боксер проведет против Артура Бетербиева, однако его соотечественник был вынужден сняться из-за травмы.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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