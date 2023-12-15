Бойцовский клуб РЕН ТВ: расписание боев и трансляция турнира 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, в городе Челябинск во Дворце спорта «Юность» пройдет боксерский турнир Бойцовский клуб РЕН ТВ. В главном событии вечера россиянин Максим Бабанин проведет бой с американцем Кевином Джонсоном. Трансляция турнира начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире вечер бокса бесплатно покажут на канале и сайте РЕН ТВ. YouTube-канал «Ушатайка» также проведет видеотрансляцию всех поединков Бойцовского клуба РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерских противостояний в Челябинске.

Расписание и основной кард боев Бойцовского клуба РЕН ТВ 15 декабря в Челябинске

22.00 (мск). Игорь Свиридченков (Россия) — Питер Добсон (США)

22.30. Эдгар Гукасян (Россия) — Джемини Рамирес (США)

23.00. Павел Шульский (Россия) — Джейсон Гаверн (США)

23.30. Максим Бабанин (Россия) — Кевин Джонсон (США)

Поединки турнира Бойцовский клуб РЕН ТВ в Челябинске пройдут в формате четырех раундов по три минуты.