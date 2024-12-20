Один из судей реванша Фьюри и Усика заболел перед боем, команды боксеров спорят из-за замены

В боксерском поединке британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика состоится неожиданная замена судьи, сообщает Sky Sports.

Американец Фернандо Барбоса, который должен был работать на бое не сумел приехать в Эр-Рияд из-за болезни. Изначально появилась информация, что Барбосу заменит его соотечественник Стив Вайсфельд, который уже отправился в Саудовскую Аравию.

Однако, по информации Sky Sports, в Эр-Рияд также вылетел панамец Игнасио Робле. Команды бойцов поспорили о том, кто заменит заболевшего судью и не могут принять итоговое решение.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что предложил командам подбросить монетку.

«Есть два запасных судьи, они оба прилетят, и мы должны решить, кто из них будет судить. Мы хотим одного из них, второй лагерь выбирает другого, поэтому я предложил подбросить монетку.

Это уладится. Проявите немного здравого смысла. Оба лагеря очень профессиональны и знают, что им нужно делать», — заявил Уоррен.

Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка