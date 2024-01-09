Боксер Джонсон будет работать тренером в Самаре

Американский боксер Кевин Джонсон получит прописку в Самаре, где будет работать тренером в центре олимпийской подготовки, сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Сейчас Кевин получит прописку в Самаре, там у него будет квартира. Он будет работать тренером в центре олимпийской подготовки. У него будет официальная должность», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

44-летний Джонсон на профессиональном ринге провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.