Бивол — о бое Нганну и Джошуа: «Энтони просто красавец, закрыл вопрос»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью «СЭ» отреагировал на поединки экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-2) с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) и экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

— Ты видел поединки Фьюри — Нганну и Нганну — Джошуа?

— В первую очередь хочу сказать, что я очень люблю бокс. Это тот вид спорта, который вообще сделал меня тем, кто я есть. Я ему обязан многим. Я люблю этот вид спорта. Я хочу, чтобы им занимались и чтобы его уважали во всем мире. Во вторую очередь хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к Нганну. Это человек, который выбрался из ниоткуда и стал просто мировой звездой. И он действительно крут в ММА. И я его тоже уважаю.

Бой против Тайсона Фьюри. Для меня это был такой... Здесь был больше бой не Фьюри против Нганну. Это был бой, как воспринимали его зрители, ММА против бокса. И ММА показало, что мы и в боксе можем. Я ММА тоже уважаю. Это сложнейший вид спорта, в котором нужно учитывать огромное количество факторов: ноги, руки, борьба, все подряд. И тут Нганну показал, что действительно ММА — хороший, классный вид спорта и он может конкурировать с боксом.

— И вот вышел Джошуа, просто вопрос закрыл.

— Закрыл, как хотелось бы, чтобы он его закрыл. Ты знаешь, я у старшего сына спрашиваю таблицу умножения. Он, бывает, у меня с таблицей умножения что-то не очень ладит. А младший: бах-бах и все ответит. Я думаю: «Один не справился, но другой вопрос закрыл». Либо одному говоришь: «Слушай, убери там за собой тарелку», он уберет как попало ее, а второму говоришь: «Убери за собой и за ним», он — раз, все четко сделает. Так же здесь — один отбоксировал тяп-ляп, второй вышел и конкретно вопрос закрыл.

— Ну и все же после поединка Джошуа какие бы ты мог сделать выводы, что бы сказал тем ребятам, кто пытается фантазировать и говорить, что, мол, мы выйдем в ринг и покажем бокс.

— Ну, во-первых, Джошуа просто красавец. Я бы не хотел ничего говорить, я просто хотел бы показать этот бой, и все. Я думаю, все люди видели и все понимали. Я горд за бокс, за то, что сделал Джошуа. А тут сейчас Тайсон выйдет боксировать против Джейка Пола. И опять придется кому-то выйти и прибраться за Тайсоном. Не дай бог, конечно.

— Но в положении лежащего на полу никто не хочет его видеть.

— Не, конечно, неохота. Это страшное зрелище. Неохота вообще.

— Как думаешь, после такого классного эмоционального камбэка Энтони Джошуа стал сильнее после провала с Усиком? Он может опять конкурировать? Как ты считаешь? Он вернулся на какие-то свои позиции? Или стал более уверенным после этого поединка?

— Бой с Нганну — это вообще не показатель. Но я думаю, он еще молод, ему же не 40 лет. Всякое может быть. Конечно, он может еще проявиться.

Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).