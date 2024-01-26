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Бетербиев объяснил, почему не планирует завершать карьеру: «Я еще не стал хорошим боксером»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что пока не задумывается о завершении карьеры.

«На данном этапе я чувствую себя хорошо, получаю наслаждение от того, что делаю — от бокса, тренировок, боев. Нет такого, что я устал от этого. Когда я пойму, что надо заканчивать? Мне еще надо стать хорошим боксером, мне рано завершать карьеру. Что нужно, чтобы стать хорошим боксером? Может, я слишком самокритичен. Я пока не чувствую, что стал хорошим боксером. Это же хорошо, я чувствую, что еще могу поднажать, что-то улучшить», — сказал в интервью телеканалу «Россия 24» Бетербиев.

25 января стало известно, что 39-летний Бетербиев (20-0, 20 КО) может провести бой против 33-летнего россиянина Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО) 1 июня в Саудовской Аравии.

Бокс
Артур Бетербиев
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