Призовой фонд чемпионата мира по боксу в 2024 году составит 10 миллионов долларов

Призовой фонд чемпионата мира по боксу 2024 года среди мужчин составит 10 миллионов долларов. Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев во время выступления на конгрессе IBA в Дубае, добавив, что призовой фонд женского чемпиона мира по боксу составит 5 миллионов долларов.

Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане (Казахстан). О месте проведения мужского чемпионата мира пока не объявлено.

9 декабря в Дубае состоится турнир «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев сразится с кубинцем Ласаро Альваресом.