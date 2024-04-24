Идигов, Садома и Бижамов вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Российские боксеры Тархан Идигов, Савелий Садома и Джамбулат Бижамов стали полуфиналистами чемпионата Европы.

23-летний Идигов в весовой категории до 67 кг победил молдованина Януса Каравана. 25-летний Садома одолел венгра Марко Симона (весовая категория до 80 кг), а 23-летний Бижамов оказался сильнее другого представителя Молдавии Даврона Бозорова.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.