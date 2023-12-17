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Сегодня, 19:05

Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью юного боксера в Первоуральске

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В Федерации бокса России высказались по поводу смерти 14-летнего боксера на открытом первенстве городского округа Первоуральск Свердловской области.

«Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку», — сказано в сообщении организации.

17 декабря на соревнованиях в Свердловской области боксер-подросток потерял сознание после пропуска нескольких ударов от соперника. Спортсмен скончался в машине медицинской помощи.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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