Милохин: «Медведева ничего не написала после моей победы в дебютном бою»

Блогер Даня Милохин рассказал, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не поздравляла его с победой в дебютном поединке в боксе.

«Нет. Да и с того момента с Женей мы не общались. Что-то давно мне кинула в соцсетях, когда я только уехал из России. Тогда действительно был немного подловатенький поступок с моей стороны, но в этом нет ничего страшного. Поздравила ли она меня с первой победой? Нет, ничего не написала. Мы с момента того интервью ни разу не общались», — цитирует Sport24 Милохина.

В своем дебютном поединке Милохин отправил тиктокера из Индии Аджмала Хана в технический нокаут в первом раунде. Бой по правилам бокса состоялся 16 февраля в Дубае, ОАЭ.

Ранее Милохин выступал с Медведевой в паре на проекте «Ледниковый период», но затем покинул проект и улетел из России.