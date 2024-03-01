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1 марта, 03:46

Милохин: «Медведева ничего не написала после моей победы в дебютном бою»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Блогер Даня Милохин рассказал, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не поздравляла его с победой в дебютном поединке в боксе.

«Нет. Да и с того момента с Женей мы не общались. Что-то давно мне кинула в соцсетях, когда я только уехал из России. Тогда действительно был немного подловатенький поступок с моей стороны, но в этом нет ничего страшного. Поздравила ли она меня с первой победой? Нет, ничего не написала. Мы с момента того интервью ни разу не общались», — цитирует Sport24 Милохина.

В своем дебютном поединке Милохин отправил тиктокера из Индии Аджмала Хана в технический нокаут в первом раунде. Бой по правилам бокса состоялся 16 февраля в Дубае, ОАЭ.

Ранее Милохин выступал с Медведевой в паре на проекте «Ледниковый период», но затем покинул проект и улетел из России.

Источник: https://sport24.ru/boxing/news-625296-medvedeva-ne-pozdravila-milokhina-s-pobedoy-v-debyutnom-bokserskom-poyedinke
Бокс
Евгения Медведева
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