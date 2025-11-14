Бокс/ММА
Допинг

Сегодня, 13:44

Олимпийского чемпиона Муллажонова отстранили на три года за допинг

Алина Савинова

Боксер из Узбекистана Лазизбек Муллажонов отстранен от участия в соревнованиях на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

11 июня 2025 года допинг-проба спортсмена показала положительный результат на наличие метаболитов метастерона. Она была взята во время внесоревновательного периода.

Отстранение боксера завершится 21 июля 2028 года. Его результаты на турнирах, показанные с 11 июня по 22 июля, будут аннулированы.

Муллажонов является чемпионом Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 92 кг.

  • shpasic

    жаль Мужланова...

    14.11.2025

  • Русич Олег

    скоро будут статьи о спортсменах, которые пока не замечены в употреблении допинга, и автор будет задаваться вопросом, что с ними не так?

    14.11.2025

    Двукратную чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода за триметазидин

    Takayama

