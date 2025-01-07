Черчесов встретился с новым президентом КФФ. Тренер продолжает работу со сборной Казахстана

Во вторник, 7 января, российский главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов встретился с новым президентом федерации футбола этой страны Маратом Омаровым. Об этом 61-летний специалист сообщил «СЭ».

— Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем (Омаровым. — Прим. В.К.), который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной, — сказал Черчесов «СЭ». — Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й — с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы. Пока возвращаюсь в Москву — сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи.

— В декабре в местных и российских СМИ прошла волна публикаций о возможной скорой отставке. А вашим мнением при этом кто-то интересовался?

— Моим — нет, но оно всегда присутствует. А этот вопрос на встрече вообще не поднимался.