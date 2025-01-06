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Сегодня, 22:07

Черчесов вылетает в Казахстан и может встретиться с новым руководством КФФ

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Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на днях вылетает в эту страну по рабочим вопросам. Среди них — возможная встреча с новым руководством Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Президент КФФ сменился в конце 2024 года. Предыдущий глава федерации Адилет Барменкулов, который пригласил Черчесова, покинул свою должность в ноябре по собственному желанию. Новым руководителем федерации после победы на выборах 20 декабря стал Марат Омаров.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Черчесов и сборная Казахстана: что происходит?

Черчесов принял сборную Казахстана летом 2024 года. Осенью команда в шести матчах один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений с общим счетом 0:15 в группе дивизиона B Лиги наций с Норвегией, Словенией и Австрией.

На жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2026 в середине декабря Казахстан попал в группу с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном. Цикл стартует в марте 2025 года, основная часть продлился до ноября, а второй этап отбора в финальный турнир пройдет в марте 2026-го.

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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