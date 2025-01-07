Агент Адигезалов — об интересе к казахстанцам: «Топ-клубы России всегда смотрели в другую сторону»

Футбольный агент Рамил Адигезалов рассказал, почему в РПЛ играет мало футболистов из Казахстана.

«Общий уровень чемпионата Казахстана за последнее время, возможно, чуть упал по качеству, хотя как раньше, так и сейчас, занимает 27 место в рейтинге. Из плюсов — плотная таблица и конкуренция среди команд за чемпионство достаточно высокая. Но топ-клубы России всегда смотрели в другую сторону — Южная Америка и Европа интересуют их в трансферное окно, только самые талантливые казахстанцы, как Алип и Самородов, вызывают интерес. А средние клубы чемпионата России сейчас предпочитают концентрироваться на игроках с внутреннего рынка», — приводит слова Адигезалова Legalbet.kz.