«Латвия бы тоже Россию обыграла». Реакция рижских болельщиков на поражение России
После поражения сборной России в четвертьфинале хоккейного чемпионата мира от Канады (1:2ОТ) корреспондент «СЭ» попросил высказаться о матче латвийских болельщиков.
Один из местных фанатов, болевших за Канаду, пожелал россиянам «держаться».
«Ну держитесь, чего». Латышский болельщик сборной Канады празднует победу над Россией pic.twitter.com/8OYiPv4Im7— Lublineс93 (@Lublinec931) June 3, 2021
Один из немногих рижан из группы поддержки России, кто согласился поговорить, заявил, что команду Брагина обыграла бы и Латвия.
«Латвия бы тоже Россию обыграла». Мнение рижского болельщика о #РоссияКанада pic.twitter.com/sxzjGde8qE— Lublineс93 (@Lublinec931) June 3, 2021
На трибунах во время матча присутствовало около сотни болельщиков, большинство болело за Россию. Безвыигрышная серия национальной команды против Канады длится уже 10 лет.
(Дмитрий Кузнецов)
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