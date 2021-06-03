«Латвия бы тоже Россию обыграла». Реакция рижских болельщиков на поражение России

После поражения сборной России в четвертьфинале хоккейного чемпионата мира от Канады (1:2ОТ) корреспондент «СЭ» попросил высказаться о матче латвийских болельщиков.

Один из местных фанатов, болевших за Канаду, пожелал россиянам «держаться».

«Ну держитесь, чего». Латышский болельщик сборной Канады празднует победу над Россией pic.twitter.com/8OYiPv4Im7 — Lublineс93 (@Lublinec931) June 3, 2021

Один из немногих рижан из группы поддержки России, кто согласился поговорить, заявил, что команду Брагина обыграла бы и Латвия.

«Латвия бы тоже Россию обыграла». Мнение рижского болельщика о #РоссияКанада pic.twitter.com/sxzjGde8qE — Lublineс93 (@Lublinec931) June 3, 2021

На трибунах во время матча присутствовало около сотни болельщиков, большинство болело за Россию. Безвыигрышная серия национальной команды против Канады длится уже 10 лет.

(Дмитрий Кузнецов)