Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

«Латвия бы тоже Россию обыграла». Реакция рижских болельщиков на поражение России

23:18
3 июня. Рига. Россия — Канада 1:2 (ОТ).
3 июня. Рига. Россия — Канада 1:2 (ОТ).
Теги:

После поражения сборной России в четвертьфинале хоккейного чемпионата мира от Канады (1:2ОТ) корреспондент «СЭ» попросил высказаться о матче латвийских болельщиков.

Один из местных фанатов, болевших за Канаду, пожелал россиянам «держаться».

Один из немногих рижан из группы поддержки России, кто согласился поговорить, заявил, что команду Брагина обыграла бы и Латвия.

На трибунах во время матча присутствовало около сотни болельщиков, большинство болело за Россию. Безвыигрышная серия национальной команды против Канады длится уже 10 лет.

(Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 4285
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности
Врач получил 13 ножевых ранений в Одессе в попытке отстоять жену
Белоруссия ввела ответные меры на санкции США

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры