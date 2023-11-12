«Торонто» обыграл «Ванкувер», Самсонов отразил 26 бросков

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2.

В составе «Мэйпл Ливз» вратарь Илья Самсонов отразил 26 бросов.

После этого матча «Торонто» с 18 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 21 очком — на второй строчке.