«Каролина» обыграла «Тампу», у Свечникова результативный пас

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4:0.

В составе «Харрикейнз» результативную передачу оформил Андрей Свечников.

После этого матча «Каролина» с 18 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Тампа» с 16 очками — на девятой строчке.