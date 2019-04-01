Сергей Бобровский: "Важно ли уйти с восьмого места и не попасть на "Тампу"? Конечно, чем выше, тем лучше"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский подвел итоги матча против "Баффало" (4:0).

- Победа над "Баффало" очень важна, каждое очко на вес золота, - отметил Бобровский. - Ребята - молодцы, все бились, старались, действительно командная победа.

- Несколько раз вы отлично спасли.

- В каждой игре много бросков, но каждая победа всегда командная заслуга.

- Важно уйти с восьмого места на "Востоке" и не сыграть с "Тампой"?

- Конечно! Чем выше, тем лучше. Надо биться в каждом матче, и там уже будет видно, с кем встретимся в плей-офф.

- "Коламбус" усилился перед дедлайном. Почему не получалось в первых матчах с новичками?

- Всегда необходимо время на адаптацию. Мэтт Дюшен здорово вписался и одно удовольствие смотреть на них с Артемием.

- Ваш генеральный менеджер поставил все на этот сезон?

- Не мое дело анализировать работу менеджеров. Все покажет время. Сейчас команда побеждает и смотрится здорово. (Александр Чехов)

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