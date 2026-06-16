Лебрюн: защитник «Анахайма» Карлсон выйдет на рынок свободных агентов

Защитник «Анахайма» Джон Карлсон 1 июля выйдет на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

По ходу сезона-2025/26 36-летний американец был обменян из «Вашингтона». За «Дакс» он провел 16 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков. В Кубке Стэнли-2026 на его счету 12 матчей и шесть результативных передач.

Карлсон играл за «Кэпиталз» с 2009 года. Вместе с «Вашингтоном» он становился обладателем Кубка Стэнли-2018.