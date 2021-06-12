Ягр отказался участвовать в кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса

Второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр отказался становиться лицом кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса в Чехии. С подобной просьбой к 49-летнему хоккеисту обратился премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Мы говорили с господином премьером о том, что Ягр отказался участвовать в пропаганде вакцинации. Он аргументировал это тем, что у него выработаны антитела к коронавирусу», — цитирует Czech Radio заместителя министра здравоохранения республики Мартину Вашакову.

Как отмечается, Ягр, который является владельцем клуба «Кладно», не хочет не только прививаться, но и комментировать это.

В Чехии хотят вакцинировать не менее 70 процентов населения, которое составляет 10,7 миллиона человек. Вакцинация началась в декабре прошлого года. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 1,66 миллиона человек.