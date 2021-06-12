Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Россияне не попали в топ-10 драфта-2021 по версии The Hockey News

18:33
Теги:

Журнал The Hockey News составил финальный рейтинг игроков, которых могут выбрать на предстоящем драфте НХЛ. Россияне не попали в топ-10.

Лучшим из российских игроков стал форвард Федор Свечков, который расположился на 12-м месте.

Возглавил рейтинг канадский защитник, чемпион мира Оуэн Пауэр.

Рейтинг проспектов драфта-2021

Версия The Hockey News

1. Оуэн Пауэр (защитник, Канада)

2. Симон Эдвинссон (защитник, Швеция)

3. Дилан Гюнтлер (нападающий, Канада)

4. Вильям Эклунд (нападающий, Швеция)

5. Мэттью Бениерс (нападающий, США)...

12. Федор Свечков (нападающий, Россия)

14. Никита Чибриков (нападающий, Россия)

30. Даниил Чайка (защитник, Россия)

Читайте также

Дания — Финляндия, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало трансляции
Где задержали няню похитившую девочку из Видного
40 ножевых: зверски убитая на Алтае женщина оказалась учительницей
Собянин заявил о резком осложнении ситуации с COVID-19 в Москве за неделю

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд