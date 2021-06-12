Россияне не попали в топ-10 драфта-2021 по версии The Hockey News

Журнал The Hockey News составил финальный рейтинг игроков, которых могут выбрать на предстоящем драфте НХЛ. Россияне не попали в топ-10.

Лучшим из российских игроков стал форвард Федор Свечков, который расположился на 12-м месте.

Возглавил рейтинг канадский защитник, чемпион мира Оуэн Пауэр.

Рейтинг проспектов драфта-2021

Версия The Hockey News

1. Оуэн Пауэр (защитник, Канада)

2. Симон Эдвинссон (защитник, Швеция)

3. Дилан Гюнтлер (нападающий, Канада)

4. Вильям Эклунд (нападающий, Швеция)

5. Мэттью Бениерс (нападающий, США)...

12. Федор Свечков (нападающий, Россия)

14. Никита Чибриков (нападающий, Россия)

30. Даниил Чайка (защитник, Россия)