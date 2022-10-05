Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

5 октября, 20:36

Журова заявила, что не нужно осуждать Украину за заявку на проведение ЧМ-2030

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что Украина совместно с Португалией и Испанией подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

«Если мы говорим о том, что спорт вне политики, то мы не должны осуждать Украину, которая подает подобную заявку. Мы говорим, что спорт вне политики. Мы должны так себя вести и по отношению к Украине. У них тоже есть болельщики, которые любят спорт. Я здесь занимаю нейтральную позицию. Спорт должен быть для всех.
Если Украина хочет провести турнир, то пусть проводит. Они имеют право провести чемпионат, если к тому времени они будут готовы. Мы же знаем, что во время пандемии многие страны отказывались от проведения соревнований. Хотя они имели возможности и ресурсы. И нам давали большее количество матчей, например, на чемпионате Европы», — приводит «Газета.ru» слова Журовой.

На право провести ЧМ-2030 также претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Выбор места проведения турнира должен состояться на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/05/18727369.shtml?updated
Чемпионат мира по футболу
Светлана Журова
6
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинские СМИ опубликовали скрытые сообщения российской теннисистки Гасановой
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой назвал странной заявку Испании, Португалии и Украины на проведение ЧМ-2030

Anadolu Agency: турецкие военные будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2022 в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости