Журова заявила, что не нужно осуждать Украину за заявку на проведение ЧМ-2030

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что Украина совместно с Португалией и Испанией подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

«Если мы говорим о том, что спорт вне политики, то мы не должны осуждать Украину, которая подает подобную заявку. Мы говорим, что спорт вне политики. Мы должны так себя вести и по отношению к Украине. У них тоже есть болельщики, которые любят спорт. Я здесь занимаю нейтральную позицию. Спорт должен быть для всех.

Если Украина хочет провести турнир, то пусть проводит. Они имеют право провести чемпионат, если к тому времени они будут готовы. Мы же знаем, что во время пандемии многие страны отказывались от проведения соревнований. Хотя они имели возможности и ресурсы. И нам давали большее количество матчей, например, на чемпионате Европы», — приводит «Газета.ru» слова Журовой.

На право провести ЧМ-2030 также претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Выбор места проведения турнира должен состояться на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.