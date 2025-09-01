Сборные Словакии и Германии сыграют в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в четверг, 4 сентября. Игра состоится на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи Словакия — Германия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

04 сентября 2025, 21:45. Тегельне поле (Братислава)

Ответный матч состоится 17 ноября в Германии.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.