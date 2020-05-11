Вилли Саньоль: «Все игроки сборной Франции были настроены против Зидана после финала ЧМ-2006»

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль поделился мнением о финале чемпионата мира-2006, в котором французы уступили Италии.

— После финала, конечно, мы все пережили стресс, — приводит слова Саньоля Sport1. — Все игроки сборной были настроены против Зидана после финала, потому что-то, что он сделал на поле, было неуместным. Футбол — это командная игра, поэтому важно всегда уважать партнеров.

После финала мы уже не так много общались, как раньше. Мы долго не разговаривали после того турнира. Отчасти это связано с тем, что он играл за «Реал», а я — за «Баварию». К тому же, он перестал выступать за сборную.

В 2008 году я пригласил его на свадьбу, и он пришел. Сейчас мы общаемся так, как прежде.