В РФС опровергли информацию о желании провести альтернативный чемпионат мира

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов опроверг информацию о планах провести альтернативный чемпионат мира.

«Информация о желании РФС провести альтернативный чемпионат мира — неправда. Проведение такого турнира невозможно», — цитирует Митрофанова Sport24.

В ноябре 2025 года 365Scores сообщал, что РФС намерен провести в России турнир среди команд, которые не сумели отобраться на ЧМ-2026.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская национальная команда не участвовала в отборочном турнире ЧМ-2026.