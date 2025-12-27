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27 декабря 2025, 16:58

В РФС опровергли информацию о желании провести альтернативный чемпионат мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов опроверг информацию о планах провести альтернативный чемпионат мира.

«Информация о желании РФС провести альтернативный чемпионат мира — неправда. Проведение такого турнира невозможно», — цитирует Митрофанова Sport24.

В ноябре 2025 года 365Scores сообщал, что РФС намерен провести в России турнир среди команд, которые не сумели отобраться на ЧМ-2026.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская национальная команда не участвовала в отборочном турнире ЧМ-2026.

Источник: Sport24
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Чемпионат мира по футболу
РФС
Максим Митрофанов

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