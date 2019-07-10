В США предложили отказаться от финансирования ЧМ-2026 из-за низкой зарплаты футболисток

Американский сенатор Джозеф Мэнчин от штата Западная Виргиния подготовил законопроект, согласно которому федеральное правительство не будет выделять средства на подготовки к чемпионату мира-2026. Главное его требование заключается в том, чтобы Федерация футбола США согласилась обеспечить справедливую оплату труда футболисткам по сравнению с футболистами.

Напомним, что 7 июля женская сборная США по футболу в четвертый раз в истории стала чемпионом мира. ЧМ-2026 должен пройти в США, Канаде и Мексике.

- Очевидная несоизмеримая зарплата мужчин и женщин в футбольных командах недопустима. Я рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала общественный резонанс, - цитирует сенатора ESPN.

Добавим, что ранее американский рэп-исполнитель Снуп Догг подверг критике размер призовых сборной США за победу на женском чемпионате мира.

Кроме того, структура "ООН-Женщины" потребовала равной оплаты в спорте для обоих полов. В пример приводится доход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который получает 84 миллиона долларов в год (зарплата+бонусы). При этом общая зарплата всех 1693 женщин-футболисток из 7 ведущих мировых лиг женского футбола составляет 42,6 миллиона долларов.

При этом общая зарплата всех 1693 женщин-футболисток из 7 ведущих мировых лиг женского футбола составляет 42,6 миллиона долларов.