В «Аль-Насре» опровергли, что Роналду по контракту должен поддержать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ

«Аль-Наср» опроверг информацию о том, что нападающий команды Криштиану Роналду должен будет поддержать заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу.

«Наш клуб хочет прояснить — по контракту Роналду не обязан поддерживать какие-либо заявки на проведение ЧМ. Криштиану сфокусирован только на игре за «Аль-Наср», работе с одноклубниками и помощи нашей команде в достижении успеха», — говорится в заявлении клуба из Эр-Рияда.

37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года в конце декабря 2022 года. До этого в СМИ появлялась информация о том, что португалец должен будет поддержать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.