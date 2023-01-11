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В «Аль-Насре» опровергли, что Роналду по контракту должен поддержать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Аль-Наср» опроверг информацию о том, что нападающий команды Криштиану Роналду должен будет поддержать заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу.

«Наш клуб хочет прояснить — по контракту Роналду не обязан поддерживать какие-либо заявки на проведение ЧМ. Криштиану сфокусирован только на игре за «Аль-Наср», работе с одноклубниками и помощи нашей команде в достижении успеха», — говорится в заявлении клуба из Эр-Рияда.

37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года в конце декабря 2022 года. До этого в СМИ появлялась информация о том, что португалец должен будет поддержать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Аль-Наср
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