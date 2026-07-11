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Сегодня, 16:04

Рианчо о победе сборной Испании над Бельгией: «Если не повысим интенсивность, нам будет очень тяжело!»

Дарик Агаларов

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе сборной Испании над Бельгией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Это был сложный матч, но мы победили. Теперь Франция будет непростым соперником. Думаю, Испании придется значительно улучшить свою игру, чтобы победить французов. Нам нужно играть более интенсивно. Если мы не повысим интенсивность, нам будет очень тяжело!» — сказал Рианчо «СЭ».

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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