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Сегодня, 10:10

Eminem отказался выступать на ЧМ-2022 за 8 миллионов долларов

Виктория Кравченко
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Американский рэпер Eminem отказался выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре за 8 миллионов долларов.

В интервью Big Boy's Neighborhood рэпер 50 Cent сообщил, что тому предлагали 8 миллионов долларов, а ему готовы были заплатить лишь 1 миллион.

«Мне бы заплатили 1 миллион, а ему — 8. У меня был бы один, а остальные восемь были бы для него», — уточнил он People.

Победителем ЧМ-2022 в Катаре стала Аргентина, обыгравшая Францию (3:3, пен — 4:2).

Чемпионат мира по футболу 2022
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