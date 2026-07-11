Скалони: «Еще 40 лет назад говорили, что Арентине помогают судьи»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что его команда не получает помощи от арбитров на чемпионате мира-2026.

«Я не говорю от лица всей Аргентины, но еще 40 лет назад говорили, что нам помогают. Сколько себя помню, Аргентина всегда была одной из команд, которые делают турнир ярче.

Возможно, многие не хотят, чтобы мы побеждали. Игроки это слышат, а мы используем это как дополнительную мотивацию, чтобы они играли еще лучше.

Сейчас, с ВАР, очень трудно кому-то помочь. В ВАР нет двойного толкования. Тот, кто проходил курс перед чемпионатом мира, понимает, что все было сделано по правилам. Лисандро Мартинесу наступили на ногу, смены владения не было — это фол. Потом в соцсетях все раздувают. Возможно, раньше все было иначе, но сейчас очень трудно, чтобы такое произошло», — приводит слова Скалони El Liberal.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.

После поражения в матче 1/8 финала с Аргентиной (2:3) Федерация футбола Египта направила в ФИФА жалобу на работу арбитров.