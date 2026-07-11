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Сегодня, 15:45

Семин назвал Аргентину фаворитом в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Швейцарией.

«Тяжелый плей-офф для Аргентины? А кому это дается легко? Чемпионат мира — событие невероятных масштабов. Никакой команде здесь не будет легко. У кого больше мастерства, характера, тот и побеждает. У Аргентины есть мастерство в лице Месси. Есть характер, который игроки показали в матче с Египтом. Думаю, после того матча выводы были сделаны. Поэтому аргентинцы являются фаворитом в матче против Швейцарии», — сказал Семин «СЭ».

Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026. Матч пройдет 12 июля на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Давид Петросян

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