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Сегодня, 17:00

Норвегия — Англия: прямая трансляция матча 1/4 финала ЧМ начнется в 00.00 мск

Норвегия и Англия сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026 12 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрлинг Холанд, игрок сборной Норвегии.
Фото Getty Images

Норвегия и Англия сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026 в воскресенье, 12 июля. Матч пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Норвегия
Англия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Норвегия — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча Норвегия — Англия в полуфинале сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария.

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