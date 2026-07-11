Норвегия — Англия: прямая трансляция матча 1/4 финала ЧМ начнется в 00.00 мск
Норвегия и Англия сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026 12 июля
Норвегия и Англия сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026 в воскресенье, 12 июля. Матч пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.
Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Норвегия — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.
Победитель матча Норвегия — Англия в полуфинале сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария.
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