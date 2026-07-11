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Сегодня, 15:27

Семин объяснил, при каком условии Англия может обыграть Норвегию в 1/4 финала ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Норвегией и Англией.

«Норвегия — это Холанн. Англичане его прекрасно знают и понимают. Если у них получится с ним справиться, то они будут иметь больше шансов на победу. Класс всех игроков у Англии выше, за исключением одного Холанна. У англичан были тяжелые матчи до этого, посмотрим, в каком состоянии они подойдут к игре с Норвегией», — сказал Семин «СЭ».

Сборные Норвегии и Англии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026 в ночь с 11 на 12 июля. Матч пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.

Давид Петросян

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