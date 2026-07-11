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Сегодня, 17:00

Немецкий футбольный союз и Юрген Клопп достигли соглашения по основным пунктам контракта

Руслан Минаев
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Немецкий футбольный союз (DFB) достиг соглашения с тренером Юргеном Клоппом по основным пунктам договора, сообщает пресс-служба DFB.

Специалист устно согласился подписать четырехлетний контракт. Ожидается, что стороны подпишут договор на следующей неделе.

«Обе стороны уверены, что переговоры — при условии достижения соглашения с нынешним работодателем Клоппа, «Ред Булл» — в конечном итоге могут быть успешно завершены», — говорится в заявлении союза.

Юрген Клопп.Клопп возвращается. Юрген согласился возглавить сборную Германии

Ранее Клопп подтвердил, что ведет переговоры с DFB.

На посту главного тренера сборной Германии он сменит Юлиана Нагельсманна, который был отправлен в отставку после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026. 29 июня немцы уступили Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала турнира.

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