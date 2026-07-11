Семин не считает, что замена Куртуа повлияла на исход матча с Испанией

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча Испании против Бельгии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026.



«Это был матч высочайшего уровня. Испания еще раз показала все свои лучшие качества. Она имеет хорошие шансы пройти в финал. Сложилась бы игра по другому, если бы не замена Куртуа? Я так не считаю. Конечно, это потеря, но в первом пропущенном мяче Куртуа мог бы сыграть лучше. Дело не в ошибке вышедшего на замену вратаря во втором пропущенном мяче. Сама логика игры подсказывала, что испанцы этот матч не упустят», — сказал Семин «СЭ».



Сборная Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 сыграет со сборной Франции. Этот матч состоится 14 июля.

Давид Петросян