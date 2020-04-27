Судья финала ЧМ-1990 рассказал, что мог удалить Марадону перед началом игры за мат во время гимна

Арбитр финала чемпионата мира-1990 Эдгардо Кодесаль рассказал, что мог удалить капитана сборной Аргентины Диего Марадону перед началом игры. В решающем матче турнира сошлись команды ФРГ и Аргентины. Немцы победили 1:0 благодаря голу Андреаса Бреме с пенальти на 85-й минуте.

— Я мог удалить Марадону до начала игры, — цитирует El Periodico Кодесаля. — Он сильно матерился во время гимна. Когда я удалил Монсона, он подбежал ко мне и сказал, что я вор и нахожусь на содержании у ФИФА.

Я видел, что Марадона вытворял на поле, как опухало его колено после подкатов. Он был лучшим игроком, но очень неприятным человеком.