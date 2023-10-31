Чемпионат мира-2034 пройдет в Саудовской Аравии

Чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино в соцсети.

«В 2026 году самое грандиозное шоу на Земле будет организовано Канадой, Мексикой и США — в Северной Америке. Следующие два чемпионата мира по футболу пройдут в Африке (Марокко) и Европе (Португалия и Испания), а три праздничных матча будут сыграны в Южной Америке (Аргентина, Парагвай и Уругвай) — в 2030 году и в Азии (Саудовская Аравия) — в 2034 году. Три турнира, пять континентов и десять стран, которые будут проводить матчи, — вот что делает футбол по-настоящему глобальным!

Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта. ЧМ — идеальная демонстрация идеи единства и инклюзивности. Разные культуры могут был вместе", — написал Инфантино.

Сегодня, 31 октября, стало известно, что Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) и Конфедерацию футбола Океании (OFC) к конкурсу заявок на право проведения чемпионата мира 2034 года. Позже Саудовская Аравия также подала заявление на проведение турнира.