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11 октября 2025, 18:25

Макаллистер назвал фаворитов чемпионата мира-2026

Алина Савинова

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер поделился мнением о том, какие команды будут претендентами на победу на чемпионате мира 2026 года.

«Испания, Франция и Аргентина являются кандидатами. Можно добавить Бразилию. Команда возвращается на передовые позиции, даже если сейчас она не в лучшей форме, у нее отличные игроки и отличный тренер. У Бразилии есть своя история и свой вес», — цитирует Макаллистера Footmercato.

В 2022 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, которая в финале обыграла команду Франции (3:3, пенальти 4:2).

Финальный турнир чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 сборных.

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