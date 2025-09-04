Сборная Турции в меньшинстве обыграла Грузию в квалификации ЧМ-2026

Сборная Турции одержала победу над Грузией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:2.

У турецкой команды дубль оформил Керем Актюркоглу, еще один гол забил Мерт Мюлдюр. У Грузии один мяч отыграл Зурико Давиташвили, второй гол забил Хвича Кварацхелия.

Сборная Турции на 71-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Барыша Алпера Йылмаза. Сначала судья показал футболисту желтую карточку, но, посмотрев видеоповтор, изменил свое решение. После этого эпизода красную карточку также получил главный тренер команды Вилли Саньоль.

Турки с 3 очками вышли в лидеры группы Е. Сборные Турции и Грузии играют в одном квартете с Испанией и Болгарией.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

04 сентября 2025, 19:00. им. Бориса Пайчадзе (Тбилиси)

В параллельном матче дня Литва сыграла вничью с Мальтой (1:1). Сборная Литвы набрала 3 очка за 4 встречи и располагается на 4-м месте в группе G. У Мальты 2 балла после 5 матчей и последняя, 5-я позиция.