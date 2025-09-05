Роналду оттолкнул фаната в отеле перед игрой со сборной Армении

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оттолкнул от себя фаната в отеле в Ереване.

Данный инцидент был запечатлен на видео, которое распространилось в соцсетях. На нем видно, как фанат подошел к футболисту, чтобы сделать с ним фото, однако португалец на ходу оттолкнул молодого человека. После инцидента охрана увела от форварда и других фанатов.

6 сентября сборная Португалии сыграет в Ереване против национальной команды Армении в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.